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Розробник World of Tanks йде з Росії та Білорусі

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Розробник World of Tanks йде з Росії та Білорусі
Компанія-розробник комп'ютерних ігор Wargaming оголосила про вихід з російського та білоруського ринків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Протягом останніх тижнів Wargaming проводила стратегічний огляд бізнес-операцій у всьому світі. Компанія вирішила, що не буде володіти або керувати будь-яким бізнесом у Росії та Білорусі та залишить обидві країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 31 березня компанія передала свій бізнес ігор в РФ та Білорусі місцевому управлінню Lesta Studio, яка більше не пов’язана з Wargaming. Упродовж перехідного періоду ігри будуть доступні у цих країнах та будуть управлятися новим власником.

Крім того, Wargaming розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

Зазначимо, що штаб-квартира Wargaming знаходиться на Кіпрі, в Мінську компанія мала найбільший офіс – на 2020 рік там працювало близько 2000 осіб. Компанія - один з найбільших видавців та розробників ігор, серед яких World of Tanks та World of Warships. Компанію у 1998 році заснував білорус Віктор Кислий.

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Топ коментарі

  • Valery Valery 43f2bcb9
    Разработчиков и программистов набирают по всему миру , в том числе и из Украины. Это молодые люди которые с компьютерами и современными технологиями на «ты» Их не обманешь и лапшу не навешаешь.
  • Дмитрий Маначин dae4a6cc
    У мене навіть на хвильку щелепа відвисла. Найватніша із усіх ватних компаній, яка фактично живиться із російських ігроманів, полишає своє основне джерело заробітку? Це, м'яко кажучи, дуже несподівано. Хоча тому передувало звільнення ватного дегенерата Буркатовського, тож є підозра, що ******** менеджмент ВГ все-таки щось почав розуміти у цьому житті, не тільки 23 фєвраля та 9 мая.
  • neverlok lok
    просто Варгеймингу отключить Visa Mastercart PayPal и хрен они что переведут на свои офшоры ..Кипр много не потеряет от их ...Но компания засуетилась ,они отключили весь чат ? зачем ? Что б я не написал в чате какие берорусы питухи а росияне оркуи или про потери ихтамнетов в 26000 и про разбитую технику Джавелинами и Стугной ? Хитрые белорусы но такая хитрость ниочем ..Они как рашка закрыли чат что б их не запретили в рыфы и белорусии ..Но можно блогерам написать в стримах таким как Джов ,Амвей ,Левша ,НьюНир .Корбен Даллас (безумный блогер)
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