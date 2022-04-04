Розробник World of Tanks йде з Росії та Білорусі

Компанія-розробник комп'ютерних ігор Wargaming оголосила про вихід з російського та білоруського ринків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Протягом останніх тижнів Wargaming проводила стратегічний огляд бізнес-операцій у всьому світі. Компанія вирішила, що не буде володіти або керувати будь-яким бізнесом у Росії та Білорусі та залишить обидві країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 31 березня компанія передала свій бізнес ігор в РФ та Білорусі місцевому управлінню Lesta Studio, яка більше не пов’язана з Wargaming. Упродовж перехідного періоду ігри будуть доступні у цих країнах та будуть управлятися новим власником.

Крім того, Wargaming розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

Зазначимо, що штаб-квартира Wargaming знаходиться на Кіпрі, в Мінську компанія мала найбільший офіс – на 2020 рік там працювало близько 2000 осіб. Компанія - один з найбільших видавців та розробників ігор, серед яких World of Tanks та World of Warships. Компанію у 1998 році заснував білорус Віктор Кислий.