Італія підтримає санкції Євросоюзу проти російського газу, – міністр

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу.

Про це Ді Майо сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі, передає Європейська правда.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", – сказав він.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв'язків між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що експорт азербайджанського газу до Італії у 2022 році за довгостроковими та спотовими контрактами зросте до 9,5 млрд кубометрів із близько 7 млрд кубометрів за підсумками минулого року.

До того міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що влада країни планує протягом двох місяців знайти альтернативні джерела постачання, щобзамінити принаймні половину обсягів газу, що імпортується з Росії.

Італія вважається однією з найбільш залежних від російського газу країн ЄС. Станом на кінець 2021 року частка РФ у структурі італійського імпорту газу склала 43%. В свою чергу частка російського газу в енергетиці Італії складає 19%, що суттєво випереджає навіть Німеччину (12%). Ситуація ускладнюється тим, що на початку століття Італія закрила всі атомні станції і наразі є дуже залежною від імпорту енергоресурсів.