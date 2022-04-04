Молдова обіцяє не допустити постачання підсанкційних товарів для Росії через свою територію

Молдова не допустить можливості для Росії обходити санкції, використовуючи територію Молдови для реекспорту товарів.

Про це заявила президент країни Майя Санду, передає tv8.md.

Санду зазначила, що Молдова залежить від російських енергоресурсів, тому було прийнято рішення не приєднуватися до міжнародних санкцій проти РФ. Але влада має намір не допустити використання країни для реекспорту до Росії підстанційних товарів та не надавати свою банківську систему для обходу санкцій.

"Я знаю, що є багато обговорень навколо санкцій, але немає ризиків, щоб Росія змогла обійти санкції через молдовську банківську систему, ми також не дозволимо реекспорту російських товарів через Молдову", – зазначила президентка.

Вона додала, що молдовські банки дотримуються норм міжнародного права.

Санду зазначила, що між Росією та Молдовою три основні напрями економічних відносин – співпраця у фінансовій сфері, експорт молдовських товарів та закупівля російського газу.

Основні складнощі зараз у сфері фінансів – тут співпраця фактично припинена, оскільки молдовські банки, переважна більшість яких мають іноземний капітал, дотримуються всіх введених проти Росії обмежень.

Раніше повідомлялося, що Комісія з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова встановила спрощену процедуру митного оформлення документів для експортних поставок з України.