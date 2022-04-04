Єврокомісія дасть "єдину відповідь" європейських компаній на вимогу оплати газу в рублях

Позиція Євросоюзу щодо газових контрактів з Росією викладена спільно з партнерами групи G7.

Про це заявив офіційний представник Європейської Комісії Стефан де Керсмакер на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Було сказано, що контракти повинні дотримуватися. 99% контрактів ясним чином передбачають оплату в євро та доларах. Тобто компанії, які підписали ці контракти, на нашу думку, не повинні поступатися російським вимогам", – сказав де Керсмакер.

Він зазначив, що в ЄК аналізують позицію російської сторони після висунення вимоги оплати в рублях.

"Ми знаходимося в контакті з підприємствами та державами-членами, які можуть бути цим порушені, щоб дати єдину відповідь на ці російські вимоги, які висунуті з метою обійти наші обмежувальні заходи", – повідомив представник ЄК.

Президент Путін доручив ЦБ та уряду визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу. Росія нині на місяць експортує газ у сумі близько $10 млрд.

Детальніше про поставки газу за рублі читайте в матеріалі "Чому ЄС не платитиме за газ рублями, а росія не перекриє поставки".