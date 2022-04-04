Fitch відкликало рейтинги "Газпрому", "Лукойлу" та ще 20 російських сировинних компаній

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 22 російських сировинних компаній.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, передає Інтерфакс-Україна.

Як повдомляється, рейтинги зачіпають "Газпром", "Газпром Нєфть", "Татнєфть", "Новатек", "Лукойл", "Башнафта", "Якутська паливно-енергетична компанія", "Сєвєрсталь", НЛМК, "Магнітогорський металургійний комбінат", "Металоінвест", "Норільський нікель", "Полюс", "Алроса", ПАТ "Кокс", "СУЕК", "Русал", "ВСМПО-Авісма", "Сібур", "Акрон", "Уралкалій", "ФосАгро".

На момент відкликання довгострокові рейтинги компаній були на рівні "CC".

Fitch 23 березня оголосило про намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів до 15 квітня.

Як повідомлялося, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ, державні структури та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.