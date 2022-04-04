Новини

Fitch відкликало рейтинги "Газпрому", "Лукойлу" та ще 20 російських сировинних компаній

3620
Fitch відкликало рейтинги "Газпрому", "Лукойлу" та ще 20 російських сировинних компаній
Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 22 російських сировинних компаній.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, передає Інтерфакс-Україна.

Як повдомляється, рейтинги зачіпають "Газпром", "Газпром Нєфть", "Татнєфть", "Новатек", "Лукойл", "Башнафта", "Якутська паливно-енергетична компанія", "Сєвєрсталь", НЛМК, "Магнітогорський металургійний комбінат", "Металоінвест", "Норільський нікель", "Полюс", "Алроса", ПАТ "Кокс", "СУЕК", "Русал", "ВСМПО-Авісма", "Сібур", "Акрон", "Уралкалій", "ФосАгро".

На момент відкликання довгострокові рейтинги компаній були на рівні "CC".

Fitch 23 березня оголосило про намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів до 15 квітня.

Як повідомлялося, в рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ, державні структури та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

ТОП-новини

всі новини