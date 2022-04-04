Аграрії забезпечені пальним для проведення посівної, – Шмигаль

Українські аграрії забезпечені достатньою кількість пального для проведення весняної посівної кампанії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у інтерв'ю "НВ".

Він наголосив, що в умовах війни посівна почалася вчасно, хоча і проходить надзвичайно складно.

"Вистачає пального, вистачає коштів. Ми відкрили дуже велику програму кредитування під 0% для аграріїв на рік з гарантіями держави. 80% кредиту держава гарантує для того, щоб аграрій міг прийти і взяти кредит, навіть якщо в нього нема застави або вона невелика", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що минулого року українські аграрії засіяли на 5% більше озимих культур, ніж позаминулого.

"Це доволі хороший аванс з точки зору майбутнього врожаю. Звичайно зараз, там де ведуться бойові дії, там де поля заміновані, де знищені вибухами, неможливо обробляти якісь ділянки землі. Ми очікуємо зменшення на 25−30% можливості засіювати. Але загалом якщо брати темп посівної, то якщо минулого року на цей момент лише у 15 областях розпочалася посівна, то цього року вже в 21-й області", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, минулого тижня російські війська завдали низки ракетних ударів по нафтобазах по всій території Україна, а також по території непрацюючого Одеського НПЗ та найбільшого в Україні Кременчуцького НПЗ, який внаслідок удару припинив роботу.