Прем'єр Словаччини заперечив заяву свого міністра про готовність платити за російський газ в рублях

Словаччина дотримуватиметься спільної політики ЄС щодо розрахунків за газ із Росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Хегер, передає DW.

Як повідомляється, Єврокомісія рекомендувала компаніям-отримувачкам газу в ЄС виконувати визначені контрактом умови і не приставати на російські вимоги.

Раніше міністр економіки та віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулік говорив, що у разі крайньої потреби виконав би вимогу Росії платити за газ у рублях.

"Газ не можна перекривати. Тому, навіть якщо для когось це надто прагматична позиція, я кажу, що ми будемо платити у рублях, якщо умовою буде оплата у рублях", – сказав Сулік в ефірі суспільного телебачення RTVS.

Свою позицію міністр пояснив тим, що промисловість країни не може повністю відмовитись від російського газу.

Раніше офіційний представник Європейської Комісії Стефан де Керсмакер заявив, що позиція Євросоюзу щодо газових контрактів з Росією викладена спільно з партнерами групи G7.

Детальніше про поставки газу за рублі читайте в матеріалі "Чому ЄС не платитиме за газ рублями, а росія не перекриє поставки".