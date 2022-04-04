Ілон Маск виявився одним з найбільших акціонерів Twitter

Мільярдер Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter Inc., ставши одним з найбільших акціонерів платформи.

Про це свідчить інформація, подана ним до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США, повідомляє Bloomberg.

Станом на закриття ринку в п’ятницю, вартість цього пакета акцій становила близько $2,89 млрд, однак після появи інформації про придбання Маском великого пакета акцій Twitter їх вартість підскочила на 26%.

Як зазначає агентство, ця угода може створити проблеми для Маска з Комісією з цінних паперів і бірж США, яка вже розслідує вплив його твітів на фінансові ринки. Так, минулого місяця Маск поставиаи своїм 80 мільйонам підписників у Twitter запитання, чи дотримується компанія принципів свободи слова. Після того, як більше 70% відповіли ні, він запитав у них, чи потрібна нова платформа, зазначивши, що серйозно думає про створення власної.