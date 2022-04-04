Японія підтримає жорсткі санкції проти Росії через звірства в Бучі, – міністр

Японія шокована злочинами, скоєними росіянами поблизу Києва, тому Японія не залишатиметься осторонь і разом з цивілізованим світом виступає за жорсткі санкції проти Росії.

Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау у Варшаві заявив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, передає Укрінформ.

Японський міністр зазначив, що він глибоко вражений інформацією про скоєння російською армією поблизу Києва винятково жорстоких актів насилля щодо цивільного населення. Він підкреслив, що рішуче засуджує порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

"Ми вважаємо, що російський напад є порушенням міжнародного права і спробою в односторонньому порядку змінити статус-кво за допомогою сили", – підкреслив глава МЗС Японії.

На його переконання, міжнародне співтовариство має відреагувати на це "рішуче і згуртовано".

Хаясі зазначив, що Японія не вдаватиме, що ця ситуація її не стосується.

"Ми хочемо співпрацювати з нашим стратегічним партнером Польщею для захисту вільного і відкритого світового порядку. Одним із елементів цих дій будуть жорсткі санкції проти Росії", – підкреслив глава МЗС Японії.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підкреслив, що Варшава цінує зусилля Токіо у питанні протидії російській агресії проти України, зокрема у контексті надання Києву матеріальної та гуманітарної підтримки. За його словами, позиція Японії може бути прикладом для інших країн.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних. Серед знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох – зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами у потилицю.