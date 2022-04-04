В Україні працює понад 80% аптек, – МОЗ

В Україні працюють понад 80% аптечних закладів.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

"Дослідження Proxima Research International показують, що з 20,8 тис. аптечних точок станом на 24 березня продовжують працювати 80%. Найбільш значна частка аптек працює у західних регіонах. Наприклад, на Закарпатті працює 738 закладів із 753, у Чернівецькій області – 503 з 516, в Івано-Франківській – 832 з 857. Ми дуже вдячні колегам за таку активну роботу для збереження здоров’я українців", – зазначив Комаріда.

Для полегшення умов роботи МОЗ розробило низку заходів і постійно спілкується із представниками аптечних мереж.

Так, міністерство для надання фармацевтичної допомоги населенню в умовах воєнного стану студенти усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах. Також МОЗ закликало фармацевтів, які змінили місце проживання, виходити на роботу в аптечні заклади, що працюють поблизу.

Водночас МОЗ та Держлікслужба проводять моніторинг вартості ліків, щоб уникнути необґрунтованого зростання цін та забезпечити постійний доступ покупців до лікарських засобів.