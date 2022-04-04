Німецька група Henkel призупинила виробництво в Україні, проте в Росії продовжить працювати
Про це голова наглядової ради компанії Симона Бажель-Тра заявила на річних зборах акціонерів у понеділок, повідомляє MarketWatch.
Вона додала, що компанія продовжить відповідним чином адаптувати свої рішення в країні і серйозно ставиться до критики та питань, пов'язаних із її позицією.
Головний фінансовий директор Henkel Марко Свобода також заявив, що не бачить потреби у позаплановому списанні активів компанії в Росії та Україні.
Хоча Henkel припинила інвестиції, відмовилася від реклами та спонсорських проектів у Росії, вона як і раніше продовжує виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.
Головний виконавчий директор компанії Карстен Кнобель додав, що Henkel відповідає за 2,5 тис. співробітників у Росії.
"Повний вихід з російського бізнесу може мати далекосяжні наслідки, зокрема для наших місцевих співробітників", – сказав він.
Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей.
Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.