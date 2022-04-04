Влада виключила з ефіру пов'язані з Порошенком телеканали

Державний "Концерн РРТ" вимкнув пов’язані з п’ятим президентом Петром Порошенко телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" із цифрового ефіру.

Про це заявляють самі телеканали, які надіслали листи з цього приводу до Президента, Ради національної безпеки та оборони, СБУ, Міноборони та Нацради з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє галузеве видання "Детектор.Медіа".

Канали вимкнули вночі, і журналісти вважають це незаконним, оскільки щодо цього не було рішення Нацради чи РНБО, та називають такі дії "диверсією" директора Концерну РРТ Кирила Данилова.

Канали просять Президента втрутитись і захистити право журналістів "на професію і свободу слова", а також вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Журналісти "Прямого" та "5 каналу" запевняють, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи указ Президента.

"Еспресо" у своєму листі також зазначає, що "на підставі відповідних договорів в ефірі регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини "Бі-бі-сі" (Велика Британія), "Радіо Свобода", "Голосу Америки" (США), France 24 (Франція)". У їх припиненні мовник вбачає провокацію проти країн-партнерів.

Нагадаємо, 19 березня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким підпорядкував "Зеонбуд" Концерну РРТ та зобов’язав загальнонаціональні канали транслювати єдиний марафон. "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" змінили свій ефір і заявили, що долучились до трансляції марафону "Єдині новини".