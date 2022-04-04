Федеральні агенти затримали суперяхту російського мільярдера Вексельберга на Майорці, – АР. ФОТО

Уряд США затримав в Іспанії мегаяхту, що належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу, тісно пов'язаному з Владіміром Путіним.

Як повідомляє агентство АР, це перша ініціатива уряду США, яка забезпечує дотримання санкцій щодо "конфіскації та заморожування" великих човнів та інших коштовних активів російської еліти, пише Європейська правда.

За даними агентства, у понеділок цивільна гвардія Іспанії та федеральні агенти США висадилися на яхті на пристані Пальма-де-Майорки, столиці іспанських Балеарських островів у Середземному морі.

Репортери AP на місці події бачили, як поліція входила та виходила з яхти в понеділок вранці. Затримання яхти підтвердили дві поінформовані особи на умовах анонімності.

Представник іспанської цивільної гвардії підтвердив, що офіцери іспанської поліції та ФБР були на пристані для обшуку судна в понеділок вранці, пообіцявши оприлюднити додаткові подробиці пізніше.

Джерело в цивільній гвардії повідомило AP, що затримана яхта – це Tango, 78-метрове судно під прапором Островів Кука, яке оцінюється у $120 млн.

Яхта входить до активів, пов'язаних з Віктором Вексельбергом, мільярдером і близьким соратником президента Росії Владіміра Путіна. Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести відносини з ним та його структурами.