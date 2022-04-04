Бізнес і громадяни придбали військових облігацій на 5 мільярдів, – НБУ

Міністерство фінансів за 40 днів із початку повномасштабного нападу Росії на Україну залучило до державного бюджету більше 29 млрд грн та близько $12 млн завдяки восьми аукціонам із продажу військових облігацій.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України, повідомляє пресслужба регулятора.

"Найбільший портфель військових ОВДП сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас і надалі сталими темпами збільшується обсяг торгів на вторинному ринку – минулого тижня він зріс до 7 млрд грн. Так, станом на 4 квітня 2022 року понад 4 тис. громадян та представників бізнесу України стали власниками військових ОВДП на суму понад 4,8 млрд грн та майже $1,6 млн", – зазначається у повідомленні.

Національний банк закликає і надалі долучатися до підтримки державного бюджету України шляхом придбання військових облігацій, зберігаючи і примножуючи водночас власні кошти.

Як повідомлялося, Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики 29 березня змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 3,33 млрд грн. Минулого тижня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.