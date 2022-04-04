За добу в Україні відновлено елекропостачання для 16 тисяч споживачів

За минулу добу в Україні відновлено електропостачання понад 16 тис. споживачів.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Зокрема, у Київській області – 6,7 тис., Запорізькій – 4,9 тис., Сумській – 3,3 тис., Луганській – 1,1 тис. споживачів, Донецькій – 156 споживачам.

Загалом за березень 2022 року енергопостачання поверталося 1,72 млн споживачам. За перші 4 дні квітня – понад 188,8 тис. абонентам.

Зазначається також, що в деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 4 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1229 населених пунктів, загалом понад 754 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 334 тис. абонентів.