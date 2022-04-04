Данська компанія Hartmann продасть придбаний рік тому завод в Росії

Данська компанія Brodrene Hartmann A/S, що спеціалізується на виробництві упаковки з паперового волокна для яєць та фруктів, а також обладнання для випуску такого пакування, прийняла рішення продати свій завод у РФ.

Як повідомляється на сайті компанії, рада директорів прийняла таке рішення через воєнне вторгнення РФ в Україну.

"Рішення націлене на вихід з Росії, поточний економічний і політичний клімат якої перешкоджає реалізації бізнес-плану Hartmann в країні. З огляду на значне зростання групи та можливості інвестицій на інших ринках, Hartmann більше не зацікавлений у тому, щоб витрачати час та управлінські ресурси на розвиток бізнесу у Росії", – заявили в компанії.

У повідомленні зазначається, що Hartmann шукатиме потенційного покупця і продовжить операції у перехідний період, щоб підтримати 300 співробітників своєї фабрики, а також знизити ризик її націоналізації.

Компанія нагадує, що раніше вже прийняла рішення про зупинення експорту упаковки, технологій та обладнання до РФ, а також інвестицій у російський завод.

Виручка російського бізнесу Hartmann у 2021 році склала 78 млн данських крон (близько $11,5 млн), його вартість на кінець року оцінювалася в 125 млн крон. Загальний виторг компанії за підсумками минулого року склав 2,74 млрд крон.

Hartmann придбав завод "Готек-Літар", який виробляє транспортне та роздрібне пакування для яєць з формованого паперового волокна, у групи "Готек" у січні 2021 року. Сума угоди склала 113 млн датських крон (1,4 млрд рублів або близько $17 млн), зазначає Інтерфакс.

Раніше Hartmann займався постачанням обладнання для підрозділу "Готек" з виробництва литої тари. Також передбачалося, що ДК "Готек" та "Готек-Літар" продовжать співпрацю – у рамках угоди з Hartmann "Готек-Літар" уклав з групою "Готек" договори про довгострокову співпрацю, суть яких полягає в отриманні від групи сервісних послуг.