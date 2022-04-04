Вклади населення і бізнесу в банках зросли з початку війни на 28 мільярдів, – НБУ

Вклади юридичних та фізичних осіб у банках з початку війни і до 31 березня зросли на 28,1 млрд грн (в еквіваленті).

Про це заступник голови Національного банку України (НБУ) Ярослав Матузка повідомив у інтерв’ю FinClub.

"Загалом обсяг коштів клієнтів зріс: станом на 31 березня має плюс 28,1 млрд грн в еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб у всіх валютах за фіксованим курсом, – ред.) порівняно з початком війни – 24 лютого", – сказав замголови НБУ.

За його словами, гривневі вклади населення з початку війни зросли на 18%.

Він зазначив, що кошти вкладників переважно акумулюються на гривневих поточних рахунках, водночас строкові та валютні вклади скорочуються.

Матузка додав, що обсяги коштів підприємств скоротилися, оскільки значна їх частина пішла на виплати зарплат та податків, а велика кількість підприємств припинила роботу.

Як повідомлялося, за даними НБУ, депозити фізосіб з початку цього року станом на початок війни скоротилися на 4,5%, у тому числі в лютому – на 2,7%, до 687,14 млрд грн. У національній валюті їх зниження склало відповідно 4,5% та 2,7% – до 427,43 млрд грн, в іноземній – 1% та 2,8%, до 259,71 млрд грн.

https://biz.censor.net/news/3325659/koshty_na_rahunkah_naselennya_u_gryvni_zrosly_z_pochatku_viyiny_na_16_natsbank