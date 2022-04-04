Литва заборонить переведення в країну підрозділів міжнародних компаній із Росії

Міжнародні IT-компанії та інші компанії, що діють у Росії, не зможуть переїхати до Литви.

Про це повідомила литовська міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте, передає Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на те, що служби нашої країни забезпечують виключно сувору перевірку компанії, що прибуває, або особи, продовження цього процесу в сьогоднішній ситуації неможливе і не відповідає очікуванням громадян Литви", – повідомила Армонайте.

"Ми зупиняємо видачу нових посередницьких документів міжнародним компаніям, які мали представництва в Росії", – додала вона.

За словами міністра, про переведення своїх підрозділів до Литви серйозно думали кілька IT-фірм, що діяли в Росії.

"Я завжди прагнула до того, щоб Литва була країною міжнародного бізнесу. Тому після початку війни Литва підтримувала зв'язок із міжнародними компаніями, які вирішили залишити Росію. Це були переважно IT-компанії. З окремими фізичними особами та фахівцями ми ніколи не працювали, не працювали з підприємствами російського капіталу. Ми говорили лише з міжнародними компаніями", – зазначила міністр.

Як стверджує Армонайте, до кінця березня до Литви переїхали три невеликі міжнародні компанії, які вже мали представництва в Литві, але які працювали і в Росії. Міністр каже, що загальна кількість переведених осіб не досягає 100 – це працівники компаній, члени їхніх сімей, діти.

"Всі ці люди пройшли необхідні перевірки", – сказала Армонайте.

Міністр у середині березня повідомила, що через військову агресію РФ проти України до Литви планують приїхати тисячі фахівців до IT-областей з Росії та Білорусі. Міністерство співпрацює з IT-компаніями із цих країн, що вже влаштувалися в Литві, на предмет переведення їх підрозділів до Литви, а також веде переговори про переведення підрозділів неназваних західних компаній.

У той самий час президентський офіс сформулював позицію, що IT-підприємства з Росії, що переводяться в Литву, становлять ризик, тому що російський ІТ-сектор перебуває під контролем служб безпеки РФ.