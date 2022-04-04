Заборгованість банків за кредитами рефінансування зросла до 130 мільярдів, – НБУ

Заборгованість українських банків за кредитами рефінансування з початку війни зросла до 129 млрд грн.

Про це заступник голови Національного банку України (НБУ) Ярослав Матузка повідомив у інтерв’ю FinClub.

"За період з 24 лютого по 23 березня 2022 року було видано 74,3 млрд грн кредитів рефінансування як бланкового, так і забезпеченого. На сьогодні обсяг загальної заборгованості за кредитами рефінансування становить майже 129 млрд грн, заборгованість за бланковими кредитами рефінансування скоротилась приблизно до 13 млрд грн", – розповів Мтузка.

Водночас заступник голови НБУ зазначив, що зараз попит на рефінансування скоротився.

"У разі потреби банкам додатково доступні інструменти підтримки ліквідності з боку НБУ, у тому числі бланкове рефінансування, яке ми запровадили одразу, 24 лютого. Водночас зараз попит на таке рефінансування є помірним. Це свідчить про те, що банки не відчувають браку ліквідних активів навіть за умов повномасштабної війни. Наприклад, цього (минулого, – ред.) тижня розглядали заявки всього трьох банків на рефінансування. Обсяг заявок був незначним", – сказав Матузка.

Як повідомлялося, Національний банк України минулого тижня щодня проводив тендери щодо підтримки ліквідності банків терміном на рік, чого не було з початку березня. За даними Нацбанку, всього за тиждень було надано 3,26 млрд грн, у тендерах брало участь від двох до п'яти банків.

Нацбанк у день російського вторгнення РФ в Україну 24 лютого заявив про здійснення бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності терміном до року з можливістю пролонгації ще на один рік, тоді як раніше їхній термін був обмежений 28 днями.



Такі кредити надаються за ставкою 11% річних, тоді як депозитні сертифікати розміщуються під 9% річних.



