Більше 150 тисяч бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шминаль заявляє, що понад 150 тис. бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування – 2% від обороту.

Про це Шмигаль сказав у своєму відеозверненні.

"Понад 150 тис. бізнесів вже переходять на нову систему оподаткування – 2% з обороту", – повідомив Шмигаль.

Також за його словами, влада вже отримала 1,5 тис. заявок на релокацію українських виробничих підприємств, і понад 100 підприємств уже переїхали та працюють.

"Почали посівну. Наразі вона йде практично по всіх регіонах країни. Насіння, добрива, паливо є. Держава надала аграріям фінансування більш як на 20 млрд грн. Кредити для всіх під 0%", – наголосив він.

Як повідомлялося, 1 квітня Верховна Рада ухвалила прийняла в цілому законопроєкт №7234, який передбачає скасування будь-яких обмежень для великого бізнесу для переходу на спрощену систему оподаткування.