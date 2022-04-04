Британія створить фонд підтримки для громадських організацій в Україні на 10 мільйонів фунтів

Велика Британія анонсувала створення Фонду громадянсього суспільства з бюджетом 10 млн фунтів стерлінгів для підтримки громадських організацій в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс у Варшаві на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, передає Європейська правда.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми створюємо Фонд громадянського суспільства обсягом 10 млн фунтів стерлінгів – для підтримки українських організацій, включно з тими, які допомагають жертвам пов’язаного з конфліктом сексуального насильства", – заявила Трасс.

Вона додала, що Британія виступає за виключення Росії з Ради прав людини в ООН, як і США.

"Ми не зупинимося, доки злочинці не будуть притягнені до відповідальності. Після цих жахливих злочинів Росії не місце у Раді з прав людини. І це відповідальність наша, наших союзників – посилити підтримку для наших хоробрих українських друзів. Це означає більше зброї та більше санкцій. Путін має програти в Україні", – наголосила Трасс.

Вона додала, що очікує на погодження нової хвилі санкцій проти Росії після зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" та країн-членів НАТО цього тижня.