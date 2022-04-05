США введуть додаткові санкції проти Росії цього тижня

США оголосять про нові санкції проти Росії цього тижня, які будуть узгоджені із союзниками.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Європейська правда.

"Ви можете очікувати на подальші оголошення про санкції цього тижня. І ми погоджуємо з нашими союзниками та партнерами точні параметри цього, але так, цього тижня ми маємо оголосити про додаткові елементи економічного тиску", - сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що посли країн Євросоюзу планують зібратись 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.