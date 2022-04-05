Австралія заборонила експорт предметів розкоші до РФ

Австралія забороняє експорт до Росії певних предметів розкоші через агресію в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

"Ці санкції спрямовані на президента Путіна та його багатих помічників, а не на звичайних російських споживачів...Уряд Австралії глибоко відданий тому, щоб накласти на Росію найвищі втрати за незаконну і неспровоковану війну президента Путіна", – зазначили у відомстві.

Серед товарів, які підпадають під заборону, ікра, трюфелі, вина, тютюнова продукція, ювелірні прикраси, парфуми, шкіра, деякі види електроніки, запчастини для люксових автомобілей, музичні інструменти, предмети мистецтва та інше.

Ці санкції набирають чинності 7 квітня 2022 року.