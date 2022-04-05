"Приватбанк" закриває бонусну програму з 1 травня, залишки коштів перерахують на потреби ЗСУ
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Державний "Приватбанк" з 1 травня закриває програму "Бонус+", а накопичені невикористані кошти на бонусних рахунках переведуть на підтримку української армії та відновлення країни.
Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.
"До кінця місяця ви можете переказати гроші з рахунку "Бонус+" на потреби ЗСУ в Приват24: Добро – Підтримка ЗСУ. Або використати накопичені бонуси у мережі магазинів-партнерів "Бонус+" на свій розсуд. Вже з 1 травня програма не буде працювати", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі невикористані залишки на бонусних рахунках клієнтів становлять 600 млн грн.
Крім того, у коментарях до допису представники "Приватбанку" зауважили, що триває робота над новою бонусною програмою.