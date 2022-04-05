NASA вирішило скоротити штат у Росії

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скоротило свій штат в РФ.

Про це заявила заступниця очільника NASA Пем Мелрой в інтерв’ю SpaceNews.

"Ми звичайно трохи стурбовані (ситуацією, – ред.) наших співробітників в Росії. Одним із результатів цього є скорочення персоналу в РФ", – зазначила вона.

За словами Мелрой, NASA завжди обмірковує плани на випадок надзвичайних ситуацій.

"Ми – NASA, тож ми завжди говоримо про всілякі плани. Наразі все працює професійно й дуже злагоджено", – додала вона.