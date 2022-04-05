Українці в березні зняли готівки на касах магазинів на 3,8 мільярда, – Нацбанк

У березні українці зняли готівки на касах торговельних підприємств на 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни регулятор рекомендував торговельним підприємствам надати можливість зняття готівки в мережах та магазинах для забезпечення потреб населення.

На сьогодні понад тисяча торговельних підприємств по всій Україні готові видавати готівку під час використання платіжної картки. Наразі кількість pos-терміналів, що підтримують цей функціонал, становить не менше 35 тисяч штук.

Загалом за місяць здійснено приблизно 2,7 млн таких операцій із платіжними картками. Середній чек однієї операції становив близько 1 400 грн.

Тобто в березні в середньому щодня відбувалося приблизно 88 тисяч операцій на суму понад 124 млн грн. Таку можливість для своїх клієнтів налаштували 25 українських банків–емітентів платіжних карток.

Водночас свої pos-термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: АТ "Райффайзен Банк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АБ "Південний", АТ "Альфа-Банк" та ПАТ "Банк Восток".

Найбільше та найчастіше українці отримували готівку під час розрахунків у великих торговельних мережах, зокрема в супермаркетах "АТБ", "Сільпо", VARUS, "Фора", FOZZY та NOVUS. Також для зняття готівки активно використовувалися мережі аптек та АЗС.

Водночас на кінець березня обсяги та кількість таких операцій поступово знижувалися. Так, упродовж останнього тижня в середньому щодня відбувалося понад 61 тисяч таких операцій на суму майже 90 млн грн.

У Нацбанку нагадали, в разі необхідності в готівці громадяни можуть отримати її в підприємствах торгівлі на території всієї України. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 до 6 000 гривень залежно від торговельного підприємства.