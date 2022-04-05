США заборонили Росії виплачувати борги з американських рахунків, – Reuters

Міністерство фінансів США не видаватиме дозвіл Росії на проведення доларових платежів за держборгом з рахунків російських держустанов в американських банках.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела у відомстві, заборона почала діяти з 4 квітня.

"Росія повинна вибрати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, новими надходженнями або дефолтом", – наголосив представник Мінфіну США.

Зазначається, що Мінфін не дозволив обробку банком-кореспондентом JPMorgan останніх купонних виплат за суверенними облігаціями. Йдеться про облігації з терміном погашення у 2022 та 2042 роках. Співрозмовник агентства стверджує, що Росія має 30 днів для проведення платежу.

Росії раніше вдавалося уникнути дефолту, адже Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для здійснення купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах. Після запровадження санкцій Москва втратила доступ приблизно до половини своїх резервів – близько $300 млрд.