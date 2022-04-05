Новини

США заборонили Росії виплачувати борги з американських рахунків, – Reuters

4 92322
США заборонили Росії виплачувати борги з американських рахунків, – Reuters
Міністерство фінансів США не видаватиме дозвіл Росії на проведення доларових платежів за держборгом з рахунків російських держустанов в американських банках.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела у відомстві, заборона почала діяти з 4 квітня. 

"Росія повинна вибрати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, новими надходженнями або дефолтом", – наголосив представник Мінфіну США.

Зазначається, що Мінфін не дозволив обробку банком-кореспондентом JPMorgan останніх купонних виплат за суверенними облігаціями. Йдеться про облігації з терміном погашення у 2022 та 2042 роках. Співрозмовник агентства стверджує, що Росія має 30 днів для проведення платежу.

Росії раніше вдавалося уникнути дефолту, адже Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для здійснення купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах. Після запровадження санкцій Москва втратила доступ приблизно до половини своїх резервів – близько $300 млрд.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    От газа быстро не откажутся. Это постепенный процесс. А от нефти могут❗👍
  • Dust
    після Бучі європейським склизнякам-політикам важко петляти перед своїми виборцями, бо як не крути, а Європейські цінності це - гуманізм
  • Совестно за Брата
    Есть такое... но Кацапия газ продает по фиксированному Договору за 200$, хотя спотовая цена 1200$ сейчас. Причем сама Кацапия настояла (уговорила) Запад заключить Договор, ранее Запад покупал по спотовой цене ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини