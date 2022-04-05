Аеропорт "Бориспіль" через вторгнення РФ зазнав втрат на 3,5 мільярда, – Мінінфраструктури

Унаслідок вторгнення РФ в Україну з 24 лютого міжнародний аеропорт "Бориспіль" зазнав втрат на 3,5 млрд грн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков після зустрічі з директором летовища Олексієм Дубревським.

"Олексій Дубревський, генеральний директор МА ДП "Бориспіль", весь час продовжував свою роботу в аеропорту. Наразі усі процеси координуються зі Збройними силами України. За попередніми підрахунками маємо втрати на 3,5 млрд грн", – зазначив міністр у Facebook.

Нагадаємо, із 2:45 24 лютого Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України (ОЦВС) закрила повітряний простір для цивільних літаків.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну – довжиною 4 тис. метрів, шириною 60 метрів, другу – довжиною 3,5 тис. метрів, шириною 63 метри. На його території розташовані чотири пасажирські термінали та поштово-вантажний комплекс.