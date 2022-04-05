На спецрахунку для української армії залишилося 136 мільйонів, – Нацбанк
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,35 млрд грн, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;
- на потреби Міністерства оборони України – всього 10,77 млрд грн;
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.
Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 14,5 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 4,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.
Нагадаємо, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.
Водночас залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 343 млн грн. Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.
Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 40 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.
Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.