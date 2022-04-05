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Українці зібрали для армії через "Дію" 235 мільйонів

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Українці зібрали для армії через "Дію" 235 мільйонів
Українці зібрали 235 млн грн на українську армію через застосунок "Дія".

Про це повідомляє пресслужба застосунку у Telegram

Зазначається, що до збору коштів долучилося понад 230 тисяч українців.

"Завдяки вашим донатам вчора фонд "Повернись живим" передав українським бійцям рівно 600 технічних засобів та обладнання", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, українським військовим передали:

  • 251 джерело живлення,
  • 83 засоби зв'язку,
  • 72 планшети,
  • 32 накопичувачі,
  • 24 квадрокоптери,
  • 20 одиниць мережевого обладнання,
  • 15 ноутбуків,
  • 13 одиниць тепловізійної, нічної та денної оптики,
  • 5 інструментів для монтажу мереж,
  • 3 генератори,
  • 1 комп'ютерна мишка,
  • 1 пікап, адаптований до потреб ЗСУ.

Для того, що допомогти армії у "Дії", необхідно на головному екрані натиснути "Допомогти армії". Після того ввести суму внеску та реквізити картки.

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