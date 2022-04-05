У Києві завершився опалювальний сезон

Опалювальний сезон 2021/2022 у Києві завершено, наразі розпочалася підготовка мереж до наступної зими.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київтеплоенерго".

"Опалювальний сезон 2021/2022 у столиці завершено. Передчасно, як того вимагає воєнний стан і поточна ситуація з енергоносіями в Україні. Опалення вимкнули, але продовжуємо забезпечувати столицю гарячою водою, розпочинаємо відновлювати і готувати теплове господарство столиці до наступного опалювального сезону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, з початку повномасштабної війни працівники компанії усунули близько 800 пошкоджень тепломереж – понад 20 пошкоджень за добу.

Із 200 котелень "Київтеплоенерго" за цей час 40 отримали різного ступеня пошкодження. Зазнали пошкоджень внаслідок ракетних обстрілів і теплоелектроцентралі. Також розбиті вибуховими хвилями вікна, дахи, обладнання.

"Завдяки злагодженим діям персоналу вдається оперативно відновлювати роботу та продовжувати генерувати тепло й електроенергію", – підсумували в компанії.