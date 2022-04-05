Окупанти на Луганщині захопили декілька відділень "Ощадбанку", – Офіс генпрокурора

Російські військові, а також учасники так званої "ЛНР" захопили приміщення будівель, де розташовувалися відділення АТ "Ощадбанк" у місті Старобільськ, селищах Новопсков та Біловодськ.