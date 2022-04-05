У порту Маріуполя тоне обстріляне окупантами цивільне судно

Уночі, під час обстрілу з моря Маріуполя, російські військові влучили в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, яке знаходилось біля одного з причалів.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений.

Прикордонники додали, що капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені". Через отриману пробоїну судно почало тонути.

"Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце", – наголосили в ДПСУ.

Водночас на судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливо.