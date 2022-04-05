ІТ-армія за період війни атакувала 660 російських онлайн-ресурсів, – Мінцифри

Від початку російської агресії в Україні Міністерство цифрової трансформації створило ІТ-армію, яка об’єднала фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram.

"За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії, зокрема: ресурси державних установ, великі корпорації, операторів зв’язку, банки, кредитні спілки, сервіси електронного цифрового підпису та низку побутових сервісів, яким користується населення.

Як повідомллося, у Києві з’явився IT-батальйон – Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва.