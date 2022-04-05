Нацбанк веде переговори про валютний своп з Федеральною резервною системою США, – Шевченко

Національний банк України (НБУ) очікує на рішення кількох європейських центробанків про відкриття своп-ліній і веде переговори про своп з Федеральною резервною системою (ФРС) США.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив в інтерв'ю міжнародній організації Toronto Center, інформує Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми очікуємо на рішення європейських центробанків про відкриття своп-ліній і ведемо переговори з ФРС. Ці кошти допоможуть збільшити золотовалютні резерви України", – сказав Шевченко.

Водночас він констатував, що деякі західні фінустанови блокують грошові перекази в Україну, зокрема через нерозуміння ситуації у банківській системі України.

"Ми просимо міжнародне банківське співтовариство забезпечити умови для здійснення грошових переказів в Україну, оскільки стабільна робота фінсистеми та задоволення потреб населення залишається головним пріоритетом для Нацбанку", – зазначив голова НБУ.

Шевченко наголосив, що транскордонні грошові перекази українцям від їхніх родичів та друзів, які проживають за кордоном, або на спеціальні рахунки, що відкриваються для збору коштів на невідкладні потреби держави у воєнний час, є одним із важливих каналів фінансової допомоги мешканцям України.

Як повідомлялося, у березні Національний банк України та Національний банк Польщі підписали договір про здійснення операції валютного свопу гривня/долар США обсягом до $1 млрд в еквіваленті.

Рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Національного банку Польщі в перший день нападу Росії на Україну – 24 лютого.