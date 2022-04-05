Auchan призупинить інвестиції, але продовжить працювати в Росії (оновлено)

Французька мережа гіпермаркетів Auchan повідомила про рішення призупинити інвестиції у розвиток свого бізнесу в РФ та зупинити постачання імпортних непродовольчих товарів на російський ринок.

Про це повідомляє пресслужба українського підрозділу компанії – "Ашан Україна".

"Із перших днів війни компанія "Ашан Україна" засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що це рішення означає, що в РФ не будуть відкриватись нові магазини мережі, не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення. Крім того, на російський ринок не будуть постачатися імпортні товари, на які припадало 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому та текстилю.

"Що ми матимемо в результаті? Магазини в росії вже зараз збиткові. Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства", – вважають в українській філії "Ашан".

Своєю чергою у російському підрозділі Auchan цю інформацію заперечують.

"Стаття не відповідає дійсності. Це ще одна спроба дестабілізувати ситуацію. "Ашан Ретейл Росія" продовжує роботу у звичайному режимі і не планує згортати або скорочувати активність", – заявили в компанії російським пропагандистським ЗМІ.

Материнська компанія Auchan наразі ці зави не прокоментувала.

Як повідомлялося, минулого тижня головний виконавчий директор французького рітейлера Auchan Ів Клод заявив, що компанія не планує припиняти роботу в РФ, оскільки має "продовжувати годувати населення". За його словами, російська мережа Auchan налічує 231 магазин зі 30 тисячами співробітників, які минулого року забезпечили 10% глобального виторгу компанії.