Французька Danone розглядає можливий вихід з РФ, – Reuters (оновлено)

Французький виробник продуктів харчування Danone розглядає можливі шляхи виходу з Росії після повідомлень про вбивства мирних жителів у місті Буча.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Водночас співрозмовник агентства наголосив, що питання ще не вирішено остаточно.

"Danone розглядає можливий вихід з Росії", – зазначив він, додавши, що компанія хоче уникнути втрати активів та відключення населення від постачання харчів в разі виходу з РФ.

Зазначається, що у 2021 році Danone отримала близько 5% своїх доходів в Росії і менше 1% в Україні, де працює близько 1000 співробітників.

Пізніше в російському офісі Danone повідомили, що компанія не планує вихід з російського ринку.

"Позиція компанії Danone щодо її діяльності в Росії не змінилася. Зупиняти нашу діяльність у Росії і йти з ринку ми не плануємо", – повідомили російському Інтерфаксу в компанії Danone у РФ.

Головними пріоритетами Danone у РФ зараз є безпека співробітників та забезпечення безперебійної роботи бізнесу.

"Такого роду повідомлення (про можливий відхід з РФ – ред.) можуть заслуговувати на повагу і довіру тільки у випадках, коли джерелом є сама компанія. Компанія "Данон" не робила таких заяв", – додали в російському підрозділі компанії.

Раніше компанія оголосила, що призупиняє інвестиції в РФ, але продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів, дитячого та медичного харчування. При цьому Danone не очікує прибутку від російського бізнесу - головна компанія не отримуватиме дивіденди та інші платежі від російської структури, а весь прибуток, отриманий на ринку РФ, буде спрямований на гуманітарні цілі.

До групи Danone у Росії входять 16 підприємств. У портфель її брендів входять марки "Активіа", "Простоквашино", "Тема", "Ростишка" та ін.

Раніше компанія засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. У Danone переконані, що підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.