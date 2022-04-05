Сервісні центри МВС відновили замовлення індивідуальних номерних знаків

Із 5 квітня сервісні центри МВС відновили послугу замовлення індивідуальних номерних знаків.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає пресслужба відомства.

Зазначається, що послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС.

Водночас отримати свій номерний знак замовник зможе у Головному сервісному центрі МВС (Київ, вул. Лук’янівська, 62) або в Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11).

Перелік необхідних документів без змін.