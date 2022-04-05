Мінфін Росії визнав недовиконання плану надходжень від експорту нафти та газу

Надходження російського бюджету від нафтогазових доходів за підсумками березня виявилися на 302 млрд рублів ($3,6 млрд за поточним офіційним курсом) меншими від очікуваного місячного обсягу.

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Агентство відзначає, що спочатку Мінфін прогнозував на березень обсяг додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету в розмірі 790 млрд рублів ($9,4 млрд). За підсумками лютого відхилення від плану склало мінус 216,4 млрд рублів ($2,6 млрд).

"Корегування зумовлене відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня, а також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДВ та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, у тому числі у зв'язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування", – пояснює російський Мінфін.

Водночас міністерство очікує, що у квітні додаткові нафтогазові доходи федерального бюджету внаслідок перевищенням фактичної ціни на нафту над базовим рівнем складуть 798,4 млрд рублів, що дозволить перекрити падіння цього показника у березні.

Як повідомлялося, раніше IEA спрогнозувало падіння експорту російської нафти та нафтопродуктів майже на третину в квітні через запроваджені санкції щодо РФ та відмову традиційних покупців від російських енергоресурсів. За розрахунками агентства, це може призвести до падіння видобутку нафти в РФ на 3 млн барелів – до 8,6 млн барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Російські ЗМІ визнавали, що покупці не можуть знайти танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російським паливом.

На тлі проблем із постачанням влада шукає альтернативні варіанти збуту Urals, у тому числі пропонуючи ще більші знижки. Зокрема, у березні РФ змогла збільшити експорт нафти до Індії.