У "Дії" відновили послугу реєстрації ТОВ

Послуга реєстрації ТОВ знову доступна на порталі "Дія".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У Мінцифри нагадали, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.

Щоб зареєструвати ТОВ у кілька кліків у "Дії", треба:

перейти на портал "Дія" та авторизуватися

заповнити онлайн-форму

вибрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту "за замовчуванням"

перевірити дані та підписати документи за допомогою КЕП

Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора. Про результат розгляду можна буде дізнатися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" або ж з електронного листа, який буде надісланий пошту, без відвідування установ, черг та паперів.