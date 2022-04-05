У "Дії" відновили послугу реєстрації ТОВ
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Послуга реєстрації ТОВ знову доступна на порталі "Дія".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
У Мінцифри нагадали, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці.
Щоб зареєструвати ТОВ у кілька кліків у "Дії", треба:
- перейти на портал "Дія" та авторизуватися
- заповнити онлайн-форму
- вибрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту "за замовчуванням"
- перевірити дані та підписати документи за допомогою КЕП
Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора. Про результат розгляду можна буде дізнатися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" або ж з електронного листа, який буде надісланий пошту, без відвідування установ, черг та паперів.