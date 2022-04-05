Мінагрополітики отримало повноваження контролювати якість харчових продуктів

Відсьогодні Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснюватиме функції і повноваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ветеринарної медицини.