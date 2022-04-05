Нові санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться енергетики, торгівлі та транспорту, – ЄК

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає заходи у сферах енергетики, торгівлі, транспорту, а також персональні санкції.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради з економічних та фінансових питань повідомив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Інтерфакс-Україна.

"П'ятий пакет санкцій торкнеться не тільки енергетики, це широкий пакет санкцій, який охоплює різні області, а також включає більше персональних санкцій, торгові санкції, санкції щодо транспортного сектора", – розповів Домбровскіс.

Він уточнив, що санкції щодо російської енергетики стосуватимуться, зокрема, імпорту вугілля.

Раніше у вівторок агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела також повідомляло, що Єврокомісія має намір запропонувати країнам ЄС запровадити заборону на імпорт російського вугілля. Водночас, за інформацією джерел агентства, ЄС поки що не планує запроваджувати санкції проти російських нафти та газу.

Крім цього, у пропозиціях щодо санкцій зазначено "розширення експортного контролю щодо більшої кількості технологій, що використовуються в галузі оборони та інших ключових секторах". За даними видання The Wall Street Journal, пропозиції щодо санкцій передбачають заборону на експорт у Росію технологій вартістю 10 млрд євро.

Як зазначає Bloomberg, Брюссель пропонує включити до списків санкцій десятки фізичних та юридичних осіб. Зокрема, санкції можуть торкнутися російського банку "ВТБ".

Як повідомлялося, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що у ЄС у вівторок узгодять новий пакет санкцій щодо Росії через воєнне вторгнення в Україну, зокрема, в енергетичній сфері, проте прийняття рішення про відмову від російського газу блокує Угорщина.