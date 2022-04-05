Попит на придбання військових облігацій у гривні зменшився, – Мінфін

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 5 квітня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 963,53 млн грн, а також розмістити номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП з терміном обігу 6 місяців під 10% річних надійшло 740,12 млн грн.

Ще 223,41 млн грн надійшло від розміщення облігації терміном обігу 13 місяців під 11% річних.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані в євро ОВДП на 143,38 млн строком на 8 місяців під 2,5% річних.

Як повідомлялося, попереднього тижня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.

22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.