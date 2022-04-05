Єврокомісія оприлюднила перелік нових санкції проти Росії
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заява якої оприлюднена на сайті ЄК.
Вона наголосила, що звірства в регіонах, звідки відійшли російські війська, зокрема, в Бучі, не залишаться без відповіді.
"Росія веде жорстоку і нещадну війну не лише проти хоробрих військ України, а й проти її мирного населення. У цей критичний момент важливо підтримувати максимальний тиск на Путіна та російський уряд. Чотири пакети санкцій сильно вдарили і обмежили політичні та економічні можливості Кремля. Ми бачимо відчутні результати. Але, очевидно, з огляду на події, нам потрібно ще посилити наш тиск", – заявила фон дер Ляєн.
Вона також оголосила шість основних пунктів, які включатиме п’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії:
- заборона на імпорт вугілля з Росії вартістю 4 млрд євро на рік, що має вдарити по ще одному джерелу доходів російської влади;
- повна заборона трансакцій з чотирма ключовими російськими банками, включно з другим за розміром у Росії банком "ВТБ", що має послабити фінансову систему РФ;
- заборона російським суднам і судам, які експлуатуються Росією, заходити в порти ЄС, а також заборона російським та білоруським автомобільним перевізникам в’їжджати до країн Євросоюзу. Певні винятки будуть зроблені для перевезення продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також енергетичних товарів;
- заборона експорту ряду високотехнологічних товарів в Росію на загальну суму 10 мільярдів євро, зокрема, квантових комп’ютерів та напівпровідників, а також машин та транспортного обладнання;
- заборона імпорту ряду товарів з РФ вартістю 5,5 млрд євро на рік, зокрема, деревини, цементу, морепродуктів та алкогольних напоїв;
- загальна заборона ЄС на участь російських компаній у державних закупівлях у державах-членах, а також надання будь-якої фінансової підтримки російським державним органам.
Голова Єврокомісії додала, що п’ятий пакет санкцій проти Росії також включатиме розширення персонального санкційного списку.
"Але це не все. Ми працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти, і обдумуємо деякі ідеї, представлені державами-членами, наприклад податки або певні канали платежів, такі як депозитний рахунок", – зазначила фон дер Ляєн.
Як повідомлялося, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що у ЄС у вівторок узгодять новий пакет санкцій щодо Росії через воєнне вторгнення в Україну, зокрема, в енергетичній сфері, проте прийняття рішення про відмову від російського газу блокує Угорщина.