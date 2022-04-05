Fitch знизив рейтинги "ДТЕК Енерго" Ахметова та МХП Косюка (оновлено)

Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті та пріоритетні незабезпечені рейтинги енергохолдингу "ДТЕК Енерго" та агрохолдингу МХП з рівня "CCC" до "C".

Fitch пояснює, що такі рейтингові дії пов'язані з оголошеннями компаній про невиплату найближчих купонів за єврооблігаціями (на $31,5 млн у "ДТЕК Енерго" та $11 млн, а потім ще $38 млн за двома іншими випусками – у МХП) у зв'язку з розпочатою Росією війною в Україні та зверненням до власників цих цінних паперів з проханням погодитись на зміну умов платежів, передає Інтерфакс-Україна.

В інформації агентства вказується, що станом на кінець 2021 року залишок коштів "ДТЕК Енерго" становив майже $170 млн проти короткострокового боргу у розмірі $65 млн, проте наразі банківські лінії недоступні через обмеження ліквідності в банківській системі України.

"Компанія вирішила вжити всіх захисних заходів, щоб забезпечити достатнє фінансування для операційних потреб у поточних обставинах", – констатує Fitch.

Агентство також зазначає, що МХП необхідно найближчим часом розпочати посівну кампанію, для чого потрібне фінансування в розмірі близько $160 млн, а банківські лінії, які зазвичай фінансують посівну кампанію, наразі недоступні через брак ліквідності в банківській системі України. До того ж, експорт знаходиться на мінімальному рівні через закриття портів та інших логістичних збоїв в Україні.

Згідно з даними рейтингового агентства, через збої всі інші виробники м'яса птиці припинили свою діяльність, тому що знаходилися ближче до зони бойових дій, тому в даний час птахівницьке виробництво МХП, що раніше забезпечує потреби внутрішнього ринку, сьогодні завантажено на 80-85% і повністю орієнтовано на Україну. Компанія також надає 10-15% продукції безкоштовно.

Крім того, Fitch вказало, що Нацбанк України ввів мораторій на транскордонні платежі в іноземній валюті, що може обмежити здатність емітентів обслуговувати свої зобов'язання в іноземній валюті.

"З цього мораторію можуть бути зроблені винятки, але неясно, як вони будуть застосовуватися на практиці, особливо в умовах збоїв, викликаних війною, що продовжується, і воєнним становищем в країні", – наголошується в релізах.

Як повідомлялося, холдинг "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова попросив у власників його єврооблігацій на $1,645 млрд із погашенням у 2027 році згоди на виплату найближчих двох купонів за перший і другий квартали цього року за ставкою 3,5% річних, з капіталізацією 4%, що залишилися, за ставкою 8, 5% річних та виплати їх пізніше. Компанія очікує відповіді власників 8 квітня. У разі позитивної відповіді половина купона, що припадає на 31 березня, буде виплачена наступного дня після затвердження згоди власників єврооблігацій, а половина купона 30 червня – того ж дня, 30 червня.

Раніше в березні агрохолдинг МХП Юрія Косюка, найбільший виробник курятини в Україні, вже звернувся до власників трьох випусків його єврооблігацій на $1,4 млрд та банків-кредиторів на $126 млн із пропозицією відкласти оплату відсотків на 270 днів через розпочату Росією війну проти України. МХП достроково отримав позитивну відповідь від своїх кредиторів.

"ДТЕК Енерго" – найбільша приватна генеруюча компанія України із загальною встановленою потужністю 13,3 ГВт. Її частка на ринку виробництва електроенергії знизилася до 18-19% у 2019-2020 роках із приблизно 25% у 2016 році, в основному на тлі стагнації споживання електроенергії та активного розвитку відновлюваних джерел енергії.

МХП – найбільше виробник та експортер м'яса птиці в Україна. Вертикальна інтеграція в рослинництво дозволяє компанії отримувати високу рентабельність щодо EBITDA та підвищує її конкурентоспроможність на експортних ринках, зазначає Fitch.