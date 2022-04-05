Зеленський підтримав обов'язкове облаштування бомбосховищ при будівництві шкіл та садочків

Президент Володимир Зеленський підтримав ідею внесення норми щодо обов'язкової наявності бомбосховищ до державних будівельних норм.

Про це Зеленський сказав він в інтерв'ю українським журналістам у рамках всеукраїнського телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання безпеки стане питанням номер один на найближчі 10 років. Наприклад, вибираючи садок чи школу, українці дивитимуться, чи є там захищені приміщення. Ні? Змінюємо ДБН, перебудовуємо школи та садочки. У питаннях безпеки – у житлових будинках, школах – повинно жорстко діятиме законодавство, тут ліберальщини ніякої не буде", – заявив Зеленський.