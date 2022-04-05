Уряд виділив 1,5 мільярда на підвищення виплат військовослужбовцям СБУ

Уряд прийняв розпорядження, яким передбачено виділити Службі безпеки України 1,45 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підвищення рівня виплат грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Як зазначається, це дозволить забезпечити своєчасні виплати додаткової винагороди для військовослужбовців Служби відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року №168.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови від 28 лютого 2022 року №168, які передбачають виплату по 100 тис. грн українським захисникам і захисницям, які лікуються від поранень чи потрапили в полон.