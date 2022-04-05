Кабмін встановить вимоги до державних банків по кредитуванню держпрограм, – Шмигаль

Кабінет міністрів встановить для державних банків у якості нового "ключового показника ефективності" (КРІ) роботи об’єм виданих кредитів за державними програмами.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час зустрічі з представниками державних банків і бізнес-асоціацій, повідомляє пресслужба уряду.

Прем’єр зазначив, що банки, зокрема державні, мають достатньо ліквідності, для того, щоб кредитування запрацювало повною мірою.

"Робота банківської системи має стати драйвером пожвавлення економіки України. З боку Міністерства фінансів та Національного банку всі необхідні полегшення будуть зроблені оперативно. Держава як акціонер пропише КРІ по видачі кредитів за державними програмами. Державні банки мають почати працювати з клієнтами щодня, аби забезпечити посівну, релокацію та запуск виробничих підприємств", — наголосив Денис Шмигаль.

У повідомленні зазначається, що "представники банківського сектору зі свого боку запевнили, що кількість виданих кредитів буде збільшена вже найближчим часом".

Він нагадав, що Київська та сусідні області вже звільнені від загарбників.

"Треба вертати людей, треба вертатися до роботи банкірам. Урядовці здійснили низку поїздок по областях, де перевірили діяльність підприємств. Вони запускають свою роботу. Активно йде посівна. Війна триває. Військові героїчно роблять свою роботу, а всі інші також мають якісно робити свою роботу", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 квітня прийняла закон, який розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній у воєнний час.