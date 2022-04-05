Генсек ООН закликав країни не вводити обмежень на експорт продовольства

Країнам світу не варто вводити без вагомих підстав експортні обмеження щодо продовольства.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи в РБ ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"Говорячи про їжу, ми закликаємо всі країни залишати ринки відкритими, протистояти невиправданим та необов'язковим експортним обмеженням та надавати доступ до запасів для тих країн, яким загрожує голод", – сказав Гутерріш.

Він зазначив, що війна Росії проти України призвела до "сильного зростання цін на продукти харчування, енергоресурси та добрива".

За словами Гутерріша, це призвело до "порушення ланцюжків поставок та збільшило вартість перевезень".

Раніше повідомлялося, що продовження Росією збройної агресії проти України може спричинити одну з найбільших криз біженців, а також дефіцит продовольства та голод, особливо в країнах, які зараз отримують українські зернові.