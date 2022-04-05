НАТО розгляне додаткові форми оборонної допомоги Україні
Про це повідомила під час телефонної конференції постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, передає Укрінформ.
"Головний фокус уваги (міністерської зустрічі НАТО – ред.) залишатиметься передусім на війні в Україні", – зазначила Сміт.
Вона підкреслила, що Альянс уже надає "величезну оборонну" допомогу Україні, а також економічну й гуманітарну підтримку. Однак усі розуміють, що потрібно зробити більше.
"Ми використаємо цей момент, коли міністри зберуться разом, щоби подумати, що більше Альянс може зробити як на рівні країн-членів, так і колективно, аби підтримати народ України", – зауважила Сміт.
Вона підкреслила, що після оприлюднення кадрів, які засвідчують звірства російських вояків у Бучі, країни НАТО "відчувають більшу потребу по-новому поглянути на можливість забезпечити додаткові форми допомоги".
Як повідомлялося, 6-7 квітня у Брюсселі відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО. Крім того, у засіданні візьмуть участь представники країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також Грузії та України.